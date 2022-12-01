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Öğrencilerle bir arada

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy öğrencileri makamında ağırladı. Okuyorum-Anlatıyorum Projesinde görev alan öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü ile beraber kahvaltı yaptı.

01 Aralık 2022 Perşembe 02:11
Öğrencilerle bir arada

Okudukları kitapları anlatan öğrencileri dinleyen Aksoy, “Geçen yıl başlatmış olduğumuz Okuyorum-Anlatıyorum Projesinde sevgili öğrencilerimiz düzenli olarak okumuş oldukları kitapları kahvaltı eşliğinde değerlendirmişler; okuma, anlama, ifade edebilme becerilerini geliştirmenin yanında eğlenceli zaman geçirmişlerdir. Birlikte kahvaltı yapmanın, farklı kurumları görmenin ve sosyal birey olmanın önemini kavramışlardır. Ayrıca Öğrencilerimizin akademik çalışmalara güdülenmelerine önemli katkılar sunmuştur. Proje kapsamında geçen yıl ilçemiz genelindeki öğrencilerimizin yüzde 50’si kahvaltıya katılarak anlatım gerçekleştirmişlerdir. Bu yıl tekrar uygulamaya aldığımız bu projedeki hedeflerimizi yükselttik. Öğrencilerimizin yüzde 80 oranında kahvaltılı kitap değerlendirmeye katılması için imkanlar oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu amaçla tekrar başlattığımız bu projenin ilk konukları Halıköy İlkokulumuzun geçen yıl kitap yazan genç yazarları olmuştur. Onları ağırlamaktan mutluluk duyduk. Okuma, anlatma ve yazma konusunda örnek çalışmalar yürüten sevgili öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Onlara destek olan okul müdürümüze ve öğretmenimize projeye olan katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.” dedi. 
“BİLİŞSEL VE DUYUŞSAL”
Liseye Geçiş Sınavı (LGS) girecek olan sekizinci sınıf öğrencilerini ziyaret eden Aksoy, “Şehit Nuri Çelik Ortaokulunda öğrenim gören 8’ inci sınıf öğrencilerimizi ziyaret ederek LGS hazırlıkları hakkında konuşmalar yaptık. Öğrencilerimizin bilişsel ve duyuşsal yönden gelişimine katkı sunan koçluk sisteminin aktif olarak uygulanması konusunda kıymetli öğretmenlerimizle kararlar alıp değerlendirmelerde bulunduk. 3’ üncü ve 4’ üncü sınıf öğrencilerle maç yaptık. Sevgili öğrencilerimizin istikbali için ev sıcaklığında eğitim ve öğretim faaliyetleri yürüten idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederim.” diye konuştu. »Haber Merkezi
 

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öğrencilerle Bir Arada
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