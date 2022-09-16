Öğrencilerin yanında oldular

2022-2023 eğitim öğretim yılında eğitime başlayan Yeşilhisar İlkokulunu ziyaret eden Kaymakam Recep Aydın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek öğrencileri yalnız bırakmadı. Öğrencilere ikramda bulunan Aydın, daha sonra öğretmenlerle yeni eğitim ve öğretim yılı hakkında toplantı yapıp, okulun genel durumu hakkında bilgi aldı. Aydın, “Tüm illerde uygun olan köy okullarının yeniden eğitim ve öğretime açılmasıyla birlikte ilçemizde bulunan Yeşilhisar İlkokulu ve Ana Sınıfının eğitime açılmasının köy halkına ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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