Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 14
hafif yağmur
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.649,21
ALTIN
1.011,06
DOLAR
18,24
STERLİN
21,32
EURO
18,47

Öğrencilerin yanında oldu

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, 2022-2023 eğitim ve öğretim hayatında öğrencileri yalnız bıkmadı.

13 Eylül 2022 Salı 02:11
Öğrencilerin yanında oldu

Sakarya İlkokulunu ziyaret eden Milletvekili Başer, okulun ilk gününde öğrencileri yanında oldu. Öğrencilere ikramlarda bulunan Başer, öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Başer, “Bugün başlayan 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminin geleceğimizin teminatı yavrularımıza, aydınlık geleceğimize ışık tutan değerli öğretmenlerimize ve kıymetli velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Eğitim ve öğretimin ilk gününde öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikteyiz. Yozgat Merkez Sakarya İlkokulu'nda ilk eğitim ve öğretim günümün heyecanını yaşayan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle bir araya geldik.
Yavrularımıza ve kıymetli öğretmen ve idarecilerimize 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde başarılar diliyorum. Rabbim, yavrularımızın bahtını açık eylesin” ifadelerini kullandı. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Öğrencilerin Yanında Oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kızılay’dan kan bağış kampanyası
Kızılay’dan kan bağış kampanyası
8’incisi Yozgat’ta açılıyor
8’incisi Yozgat’ta açılıyor
‘Hep yanlarındayız’
‘Hep yanlarındayız’
Ders zili çaldı
Ders zili çaldı
Yeni dönem başladı
Yeni dönem başladı
Miniklere ziyaret
Miniklere ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim