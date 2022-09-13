Öğrencilerin yanında oldu

Sakarya İlkokulunu ziyaret eden Milletvekili Başer, okulun ilk gününde öğrencileri yanında oldu. Öğrencilere ikramlarda bulunan Başer, öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Başer, “Bugün başlayan 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminin geleceğimizin teminatı yavrularımıza, aydınlık geleceğimize ışık tutan değerli öğretmenlerimize ve kıymetli velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Eğitim ve öğretimin ilk gününde öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikteyiz. Yozgat Merkez Sakarya İlkokulu'nda ilk eğitim ve öğretim günümün heyecanını yaşayan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle bir araya geldik.

Yavrularımıza ve kıymetli öğretmen ve idarecilerimize 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde başarılar diliyorum. Rabbim, yavrularımızın bahtını açık eylesin” ifadelerini kullandı.

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