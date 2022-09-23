‘Öğrencilerimiz kıymetlimiz’

Öğrenciler için her zaman en iyisini yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Oğuz Ünal, okullarda restorasyon çalışmalarını tamamlayarak yeni eğitim ve öğretim yılına hazır olduğunu ifade etti.

Ünal, “Belediyemiz tarafından başlatılan okul çevre düzenleme ve saha restorasyon çalışmalarını tamamladık. İnşallah yavrularımızın ayaklarına çamur değmeden eğitim öğretimlerine sağlıklı huzurlu ve mutlu bir şekilde devam edecekler. Çocuklarımız bizim en değerli hazinemizdir. Kasabamıza, öğretmenlerimize, öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi. »Haber Merkezi

