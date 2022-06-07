Öğrencileri yalnız bırakmadı

Okulları ziyaret eden İlçe Müdürü Aksoy, “LGS gelecekleri için ter döken tüm 8. sınıf öğrencilerimizi okullarında ziyaret edip, sınavın sağlıklı bir şekilde yürütülüp tamamlanması için idarecilerimizin ve öğrencilerimizin yanlarında olduk. Sınavımızın sağlık ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan yardımcı personellerimize, öğretmenlerimize, okul idarecilerimize, emniyet personelimize, jandarma personelimize, nüfus müdürlüğümüze ve duyarlılığı dan dolayı halkımıza çok teşekkür ediyorum. Biz büyük bir aileyiz” dedi.

Muhammed Üstüntaş

