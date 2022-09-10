Öğrencileri yalnız bırakmadı

Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret eden Müdür Korkut uyum eğitimine gelen 1’inci sınıf öğrencileri ile sohbet etti. Öğrencilere ve öğretmenlere yeni eğitim ve öğretim hayatında başarılar dileyen Korkut, “2022-2023 eğitim öğretim yılı kapsamında başlayan uyum haftasında okula başlayan 1’inci sınıf öğrencilerimizi ziyaret ederek yalnız bırakmadık. Eğitim hayatlarına yeni başlayan öğrencilerimizin önlerinde çok uzun yılları var. İnşallah eğitim ve öğretim hayatlarına her zaman bu heyecanla devam ederler” dedi.

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