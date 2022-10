Öğrencileri dinledi

Sarıkaya ilçe programı kapsamında Bozok Üniversitesi Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nu ziyaret eden Vali Ziya Polat, öğrencilerle buluşarak yeni eğitim öğretim yılının ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulundu.

Ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, Kaymakam Samet Serin, İlçe Belediye Başkanı Ömer Açıkel, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Bozok Üniversitesi Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şemsinur Göçer de hazır bulundu.

Öğrencilerle bir araya gelen Vali Polat, yeni eğitim-öğretim yılının Bozok Üniversitesine, yöneticilerine, akademisyenlere, öğrencilere ve ailelerine hayırlı olmasını temenni etti. Devletin tüm imkânları ile öğrencilerin yanında olduğuna vurgu yapan Polat, “Yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeni ile hem hayırlı olsun demek hem de varsa sorun ve beklentilerinizi dinlemek için buradayız. Bir ihtiyacınız olduğunda emrinizdeyiz. Burada kaymakamımız, belediye başkanımız var. Her türlü konuda sizlere yardımcı olacaklardır. Ulaşamazsanız bana ulaşın. Kapım her zaman açık. Sizlerin burada aldığı donanımlı eğitim ile vatana ve millete faydalı birer birey olarak hizmet etmeniz en büyük arzumdur. Sosyo-kültürel ve sportif her türlü faaliyetlerde yer alın. Yozgat’ta yaşarken Yozgat’ı da yaşayın. Köy okullarına gidin, çocuklarla birlikte olmaya çalışın. Bir okulu boyayın, yavrularımıza kitap götürün onlarla birlikte olun ve onlara dokunun. Kendinizi iyi yetiştirin. Oturduğunuz sıraların hakkını vermeniz lazım. Bunu da millete hizmet ederek vereceksiniz. Kapımız da gönlümüz de her daim sizlere açık.

Devletimizin emrinden milletimizin hizmetinden ayrılmayın. Allah yolunuzu bahtınızı açık eylesin. Yeni eğitim öğretim yılında hepinize başarılar dilerim.” dedi. »Muhammed Üstüntaş