Öğrencileri dinledi

Ziyaretinde Müdür Yazıcı, Serpil Akdağ Anadolu Lisesi Okul Müdürü Efendi Yılmaz'dan eğitim öğretim faaliyetleri ve uygulanan projeler hakkında bilgi aldı.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına hazırlanan son sınıf öğrencilerini sınıflarında ziyaret eden Yazıcı, etkili ve verimli ders çalışmak metotları ve kitap okumanın akademik başarı üzerindeki sonuçlarından bahsetti. Geleceğin teminatı olan gençler ile görüş alışverişinde bulunup sorunları dinledi.

Müdür Yusuf Yazıcı, öğretmenler odasında öğretmenler ile bir araya geldi. Öğrencilerin duyuşsal alanla ilgili gelişimlerinde karşılaştıkları sorunlar ile bu sorunların tespiti, analiz edilmesi ve çözüm odaklı bir planlama yapılarak çalışmaların planlanıp izlenmesi, konularına değinerek, her sonucun bir sürecinin olduğu ve sonuçlara etki eden süreçlerin iyi yönetilmesinin olumsuz sonuçları minimize edeceği gerçeğinden hareketle süreç, sonuç ilişkisinin takibinin önemini anlattı.

Akademik başarının artırılmasıyla ilgili olarak hedef belirleme ve hedefe odaklanmanın gerektiğini, etkili bir rehberlik yapılmasının önemi ve velilerle mutlaka işbirliği yapılması süreçlerin yönetilmesinin elzem bir husus olduğunu vurguladı. Yazıcı, fikir alışverişinde bulunan okulun yöneticisi, öğretmen, öğrenci ve çalışmalarına teşekkür etti. »Haber Merkezi