Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 12
kapalı
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.571,55
ALTIN
994,66
DOLAR
18,60
STERLİN
20,40
EURO
18,08

Öğrencileri ağırladı

Sorgun İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Mayıs ayında Sivas’ta düzenlenen, Uluslararası Sivas Robot Yarışması'nda Sağlık Teknolojileri Kategorisinde Serum Haber Sistemi (SeHaS) ile Türkiye 3’üncüsü olan Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi öğrencilerini, makamında kabul etti.

12 Ekim 2022 Çarşamba 02:11
Öğrencileri ağırladı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Okul Müdürü Mustafa Kaya ve Danışman Öğretmen Emre Telli ile birlikte İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Kazar’ı ziyaret eden Ceren Yalçın, Haticetül Kübra Telli, Ennur Demirbilek isimli öğrenciler, proje hakkında Kaymakam Kazar’a bilgiler verdi.
Ceren Yalçın, akıllı serum olarak da adlandırılabilecek proje ile hastalara takılan serumların bitmesi durumunda, hasta yanında olmayan hemşirelere, bilgi aktarılabileceğini, böylelikle hem zamandan tasarruf edilecek, hem de bazı olumsuzlukların önüne geçilebileceğini belirtti. Öğrencileri tebrik eden Kazar da, yaptıkları bu başarılı çalışmalardan dolayı kutlayarak, başarılarının devamını diledi. 
»İHA

Anahtar Kelimeler:
Öğrencileri Ağırladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sanatla hayat buldu
Sanatla hayat buldu
Esnafa ziyaret
Esnafa ziyaret
Proje başladı
Proje başladı
SAHTE SERVİSLERE DİKKAT!
SAHTE SERVİSLERE DİKKAT!
“ŞEHRİNE DOKUN”
“ŞEHRİNE DOKUN”
Minibüs alev aldı
Minibüs alev aldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim