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Öğrencileri ağırladı

Kadışehri ilçesinde, Şehit Nuri Çelik Ortaokulu öğrencileri ve bireyselde Bölge Yarışlarına katılacak olan Ufuk Akar’ı İlçe milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy makamında ağırladı.

12 Kasım 2022 Cumartesi 02:11
Öğrencileri ağırladı

Öğrencilerin göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebrik eden Aksoy, “Mahalli Yıldız Erkekler Kros Yarışlarında takım olarak il ikincisi olan Şehit Nuri Çelik Ortaokulu öğrencileri ile bireyselde il ikinci olup Bölge Yarışlarına katılacak olan öğrencimiz Ufuk Akar’ı kurumumuzda misafir edip kendilerini tebrik ettik. Öğrencilerimizi müsabakaya hazırlayan öğretmenimiz ve okul müdürümüzden çalışmalar hakkında bilgi aldık. Kıymetli öğrencilerimizi atletizm alanında destekleme noktasında düşüncelerimizi ifade ettik. Öğrencilerimizi yönlendiren okul müdürümüze, öğrencilerini hazırlayan öğretmenimize; yarışmada takım olarak ve bireyselde dereceye öğrencilerimize teşekkür ediyor, nice başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı. 
»Haber Merkezi
 

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Öğrencileri Ağırladı
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