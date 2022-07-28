Öğrencilere üniversiteyi tanıttı

Eğitim uzmanlarından Bonus Hoca olarak anılan Süleyman Beledioğlu ve İsmail Yolcu’nun hazırlayıp sunduğu ve Rektör Karadağ’ın iki gün konuk olduğu programın ilk gününde İhtisas Üniversite olmanın avantajları ve sorumlukları masaya yatırılırken ikinci gün ise neden Yozgat Bozok Üniversitesi tercih edilmeli, sorularına cevap arandı.

Programın başında Rektör Karadağ, şahsi akademik kariyer ve donanımına ilişkin bilgiler verdi.

Yozgat Bozok Üniversitesi’ni, akademyaya çok güçlü hitap eden, eğitim-öğretim süreçlerinde öğrenci odaklı olmayı içselleştirmiş, bu ülkenin yarınlarında söz sahibi olacak gençleri donanımlı şekilde yetiştirmeye çalışan, hedef ve başarı odaklı bir üniversite olarak tanımlayan Karadağ, Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) yeni yüzüyle ihtisas üniversitesi olan Yozgat Bozok Üniversitesi’nin gelecek vizyonu ve stratejisini “girişim odaklı üniversite” olarak planladıklarını söyledi.

Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi'nin ihtisas alanı itibariyle kenevirin ekonomiye kazandırılması noktasında Türkiye’de tek yetkili üniversitesi; dünyada ise kenevir disiplini ile ilgili çalışma yapan ikinci üniversite olma özelliğini taşıdıklarını belirterek girişimci ve yenilikçi yüzü ile ürettiği bilgiyi paydaşlarıyla ekonomik değere dönüştüren ve insanlığın hizmetine sunan öncü üniversitelerden biri olduklarına dikkat çekti.

Karadağ, kenevir özelinde üniversite bünyesinde bölgesel kalkınma odaklı insanlığa ve ülke ekonomisine değer katacak kısa, orta ve uzun vadeli yürütülen çalışmalar hakkında da izleyicilere bilgiler aktardı.

Karadağ konuşmasının devamında: "Kenevirin bütün biyokütlesini ekonomiye kazandırma çabasıyla çeşitli ürün ve prototipler ortaya koyduk. Bizi tercih edecek olacak öğrencilere ihtisas üniversitesi olmanın ayrıcalık ve sorumlulukları beraberinde prestijli ve ekonomiye değer katacak kenevir bitkisinin sosyal, temel bilimler, tıp ve mühendislik alanları gibi geniş yelpazeye hitap etmesi anlamında girişimci üniversite misyonu ve hedefleri çerçevesinde çok büyük katkılar sunacaktır. Bir hedefe odaklandık misyonumuz temelinde lisans ve lisansüstü eğitim süreçlerini bu hedefler doğrultusunda proje esaslı eğitim öğretim süreçlerini devreye sokarak ihtisas üniversitesi olmanın hedef, misyon ve vizyon noktasında öğrencilerimize avantajlar sunmaktayız.” dedi.

Üniversite bünyesinde hizmet veren Kenevir Araştırmaları Enstitüsü’nün kenevir ve diğer lif bitkileri konusunda Türkiye’nin ilk çok disiplinli ve geniş kapsamlı enstitüsü olma özelliğini taşıdığına vurgu yapan Karadağ, kenevirle ilgili lisanüstü eğitim veren ilk üniversite olduklarının altını çizdi.

Karadağ, “Genç Vizyon” programının ikinci gününde ise Yozgat Bozok Üniversitesi'ni ve Yozgat’ı tanıtarak, üniversitenin akademik, sosyal ve kültürel imkânları hakkında bilgiler paylaştı. Yozgat Bozok Üniversitesi’nin 14 Fakülte, 4 Yüksekokul ve 8 Meslek Yüksekokulu ile Orta Anadolu’da güçlü ve marka üniversite olma yolunda hızla ilerlediğini dile getiren Karadağ, açılan yeni bölüm ve programlar hakkında bilgiler verdi.

Karadağ: “İnanmak başarmanın yarısıdır. Biz kararlılık ortaya koyarak başarıya odaklandık. Hedeflerimize yönelik hedefleri ve idealleri olan bir üniversiteyiz. Orta Anadolu’da barınma problemi olmayan ulaşım noktasında ise avantajları içinde barındıran huzurlu ve mütevazi bir şehirde eğitim öğretim süreçlerine ve geleceğe odaklanmış Yozgat Bozok Üniversitesi’nde öğrencilerimizi başarı hikayesi yazmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin yorucu bir çalışma sonrası hak ettikleri bir tercih süreci yaşadıklarını belirten Karadağ, hedefe odaklanmanın başarıyı da beraberinde getireceğine vurgu yaptı. Yozgat Bozok Üniversitesi bir ilk gerçekleştirerek öğrencilerin kolay ve bilinçli bir tercih yapabilmeleri adına tercihkilavuzu.bozok.edu.tr adresiyle il ve bölge bazlı online tercih rehberi kolaylığı sunduğuna dikkat çeken Karadağ, “YÖK Atlas verilerini referans alarak oluşturduğumuz sistemle, aday öğrenciler son dört yıla ait bölüm ve programlara ilişkin verilere üniversitemizin hizmete sunduğu tercihkilavuzu.bozok.edu.tr web sayfasından ücretsiz olarak erişebileceklerdir” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ konuşmasının devamında: “Uzaktan Eğitim sürecinde Üniversite olarak kısa zamanda çok ciddi mesafe kat ettik. BOYSİS, BOZOK Mobil uygulaması, YOBUTV çevrimiçi video içerik platformu uygulamasını sadece öğrencilerimiz için değil öğretim elemanlarımızın da kullanımına sunduk. Yozgat Bozok Üniversitesi’ni akademyaya daha güçlü hitap eden, hem eğitim-öğretim kalitesini sürekli artıran hem de bu süreçte akademik anlamda kendini daha da görünür kılan bir profile taşıdık” şeklinde konuştu.

Hızlı trenin ve havaalanının hizmete girmesi ile üniversitemizin tercih edilirliği açısından büyük bir konfor sağlayacağını ifade eden Karadağ, Türkiye’nin her yerinden gelecek olan öğrencilerimizin ulaşım anlamında büyük bir rahatlık yaşayacaklarını söyledi.

Karadağ konuşmasının sonunda: “Kendisine belirlemiş olduğu hedefle hayallerinin peşinden koşan başarıya odaklanmış bir öğrenci kesinlikle ve kesinlikle bir başarı hikâyesi yazacaktır. Ben gençlerimizden bir rektör olarak böyle bir yol haritası çizmeleri durumunda her nereyi tercih edecek olurlarsa olsunlar kesinlikle en iyi bir şekilde eğitim öğretim süreçlerini tamamlayarak alanlarında başarılı birer meslek erbabı olacaklarına inanıyorum” dedi.

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