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Öğrencilere teknik gezi

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri ‘Kariyer Günleri’ etkinlikleri kapsamında Kırşehir İlci Çiçekdağı Tarım İşletmesinde hayvancılık ve bitkisel üretim bölümlerinde incelemelerde bulundu.

05 Haziran 2022 Pazar 00:45
Öğrencilere teknik gezi

Düzenlenen programa Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Yavuz Gürbüz, Dr. Öğretim Üyesi Orhan Ermetin, Doçent Dr. Cennet Yaman, Araştırma Görevlisi Zehra Meliha Tengiz, Dr. Araştırma Görevlisi Gürkan Sezmiş ve öğrenciler katıldı. Teknik gezi ve söyleşide İşletme Genel Müdürü Taner Akyüz işletme hakkında bilgi verdikten sonra söyleşi programı yapıldı.
Haber Merkezi

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Öğrencilere Teknik Gezi
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