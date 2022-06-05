Öğrencilere teknik gezi

Düzenlenen programa Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Yavuz Gürbüz, Dr. Öğretim Üyesi Orhan Ermetin, Doçent Dr. Cennet Yaman, Araştırma Görevlisi Zehra Meliha Tengiz, Dr. Araştırma Görevlisi Gürkan Sezmiş ve öğrenciler katıldı. Teknik gezi ve söyleşide İşletme Genel Müdürü Taner Akyüz işletme hakkında bilgi verdikten sonra söyleşi programı yapıldı.
Haber Merkezi
Düzenlenen programa Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Yavuz Gürbüz, Dr. Öğretim Üyesi Orhan Ermetin, Doçent Dr. Cennet Yaman, Araştırma Görevlisi Zehra Meliha Tengiz, Dr. Araştırma Görevlisi Gürkan Sezmiş ve öğrenciler katıldı. Teknik gezi ve söyleşide İşletme Genel Müdürü Taner Akyüz işletme hakkında bilgi verdikten sonra söyleşi programı yapıldı.