Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 9
kapalı
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.847,62
ALTIN
986,26
DOLAR
18,60
STERLİN
21,13
EURO
18,32

Öğrencilere tanıtıldı

Yozgat Bozok Üniversitesi Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik “Meslek Tanıtım Günleri” programı Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu konferans salonunda düzenledi.

18 Ekim 2022 Salı 02:11
Öğrencilere tanıtıldı

Gerçekleşen programa Asliye Ceza Hakimi Gülay Yiğitürk, Cumhuriyet Savcısı Barış Çetin, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamza Ergül, Okul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Emre Ekinci ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Açılış konuşması yapan Dr. Öğretim Üyesi Emre Ekinci, mesleki tanıtım günleri programının yapmalarının temel amaçlarının öğrencilerin mesleklerini doğru şekilde tanımaları, kendi yetenekleri doğrultusunda meslek seçimi yapmalarını sağlamak olduğunu söyledi.
Dr. Öğretim Üyesi Emre Ekinci'nin moderatörlüğünde gerçekleşen konferansta Asliye Ceza Hakimi Gülay Yiğitürk ve Cumhuriyet Savcısı Barış Çetin “Hakim ve Savcı gözünden hâkimlik ve savcılık mesleği” meslek hayatlarına ulaşmalarında yaşadıkları sıkıntılar, çalışma ortamları, üniversite eğitiminin önemi ile ilgili öğrencilere çeşitli bilgi verdiler.
Gerçekten konferans sonrasında Asliye Ceza Hakimi Gülay Yiğitürk ve Cumhuriyet Savcısı Barış Çetin'e teşekkür belgesi takdim edildi. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Öğrencilere Tanıtıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ustalık zamana karşı direniyor
ustalık zamana karşı direniyor
Teşkilatlanma çalışmaları sürüyor
Teşkilatlanma çalışmaları sürüyor
“Haklarını verin”
“Haklarını verin”
Kaza can aldı
Kaza can aldı
“Milletimizin başı sağ olsun”
“Milletimizin başı sağ olsun”
Anestezi günü kutlandı
Anestezi günü kutlandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim