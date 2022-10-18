Öğrencilere tanıtıldı

Gerçekleşen programa Asliye Ceza Hakimi Gülay Yiğitürk, Cumhuriyet Savcısı Barış Çetin, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamza Ergül, Okul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Emre Ekinci ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Açılış konuşması yapan Dr. Öğretim Üyesi Emre Ekinci, mesleki tanıtım günleri programının yapmalarının temel amaçlarının öğrencilerin mesleklerini doğru şekilde tanımaları, kendi yetenekleri doğrultusunda meslek seçimi yapmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Dr. Öğretim Üyesi Emre Ekinci'nin moderatörlüğünde gerçekleşen konferansta Asliye Ceza Hakimi Gülay Yiğitürk ve Cumhuriyet Savcısı Barış Çetin “Hakim ve Savcı gözünden hâkimlik ve savcılık mesleği” meslek hayatlarına ulaşmalarında yaşadıkları sıkıntılar, çalışma ortamları, üniversite eğitiminin önemi ile ilgili öğrencilere çeşitli bilgi verdiler.

Gerçekten konferans sonrasında Asliye Ceza Hakimi Gülay Yiğitürk ve Cumhuriyet Savcısı Barış Çetin'e teşekkür belgesi takdim edildi.

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