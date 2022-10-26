Öğrencilere sunum

Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile Yerköy Meslek Yüksekokulu’nda Ruh Sağlığı ve Aile İçi Şiddet konulu eğitimler ve sunumlar yapıldı.

Eğitime Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Emre Ekinci, Yerköy İlçe Emniyet Müdürü, Yerköy İlçe Sağlık Müdürü ile akademik personel ve çok sayıda öğrenci katılım gösterdi. »Haber Merkezi