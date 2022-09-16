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Öğrencilere proje hediyesi

Boğazlıyan ilçesinde, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Projem KOP İle Hayat Buluyor” yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

16 Eylül 2022 Cuma 02:11
Öğrencilere proje hediyesi

“Projem KOP İle Hayat Buluyor” yarışması ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı; Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat’tan oluşan KOP Bölgesindeki tüm lise öğrencilerinin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, bölgesel problemlere çözüm sunan, yenilikçi, sürdürülebilir, inovatif fikirler üretmesi ve proje hazırlama kültürlerinin geliştirilmesi amaçlandı. 
Bu kapsamda Boğazlıyan ilçesinde Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden Genç istihdam ve kalkınma basamaklarında “İlçenin Doğal Kaynakları Kullanılarak Neler Yapılabilir, Terkedilmiş Bağları Tekrar Canlandırma, Jeotermal Kaynakları Kullanarak Seracılık Yapma” projeleri ile katılan 11 öğrenci İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, okul müdürü ve öğretmenlerle birlikte Kaymakam Recep Aydın’ı makamında ziyaret etti. 
KOP İdaresi Başkanlığı tarafından gönderilen çanta ve kitaptan oluşan hediyeler Kaymakam Aydın tarafından öğrencilere takdim edildi. »Haber Merkezi 
 

Anahtar Kelimeler:
Öğrencilere Proje Hediyesi
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