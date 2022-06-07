Öğrencilere karne hediyesi

Başkan Altıntaş, 17 Haziran Cuma günü karne alacak lise öğrencileri için okul servisini ücretsiz olacağını bildirdi. Boğazlıyan ilçesine servis ile giden öğrenciler için karne gününe kadar servisin ücretsiz olduğunun altını çizen Altıntaş, “İlçemizde eğitim öğretim gören lise öğrencilerimize 17 Haziran karne gününe kadar karne hediyesi olarak servis ücreti alınmayacaktır. Tüm öğrencilerimize başarılar dilerim” dedi.

Sema Nur Koçaker