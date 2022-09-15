Öğrencilere hediye

İl Jandarma ekipleri öğrencilere Jandarma çocuk dergisi ve çeşitli hediyeler verdi.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddet ve Çocuk Şube Müdürlüğü personeli tarafından Sarıkaya İlçesinde bulunan Karayakup İlköğretim Okulu ziyaret edildi. 2022-2023 eğitim öğretim dönemine başlayan öğretmen ve öğrencilere başarılar dileyen ekipler, 1. Sınıfa başlayan öğrencilere (70) Tim Jandarma Çizgi Filmi izletti ve Jandarma Çocuk Dergisi ve çeşitli hediyeler verdi. »Haber Merkezi

