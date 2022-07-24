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Öğrencilere hediye

Yaz Kur’an Kursu ziyaretleri kapsamında İl Müftüsü Ali Gülden, İmran Yatılı Kız Kur’an Kursu’ndaki yaz kampını ve Yaz Kur’an Kursu’nu yerinde ziyaret etti.

24 Temmuz 2022 Pazar 02:11
Öğrencilere hediye

Kurs Yöneticisi Mehtap Yalçıntaş’dan kurs hakkında bilgi alıp, yaz kampındaki kursiyerlerin eğitim gördüğü sınıfları ziyaret etti. Ayrıca öğrenciler ile sohbet edip kitap hediye etti.
Sınıflara geçen Gülden, önce 4-6 yaş grubu öğrencileriyle bir süre sohbet etti. Daha sonra Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine, yaz tatilinde Kur’an-ı Kerim’i ve dinimizin emirlerini öğrenme maksadıyla burada oldukları için teşekkür etti ve aldıkları temel eğitimin ne kadar önemli olduğunu söyledi. Yaz kampı öğrencilerine Gülden, “Bu yaz dönemi sizin vakitlerinizi en iyi şekilde değerlendirme dönemleriniz olacak. Bu yaz kampında edindiğiniz bilgiler ömür boyu kullanacağınız bilgilerdir.” dedi. 
İl Müftülüğü Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Kelli’ nin de hazır bulunduğu ziyarette Gülden, kurs yöneticisine ve öğreticilere teşekkür ederek başarılı çalışmalarının devamını diledi. 
Ziyaret sonrasında Gülden, Toki Hz. Bilal Camii yanında bulunan ve Kur'an Kursu yapılması planlanan arsada incelemelerde bulunup, cami görevlisinden bilgi aldı. »Haber Merkezi
 

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Öğrencilere Hediye
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