Öğrencilere hediye

Belediye Başkanı Arısoy, öğrencilere Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam'ın göndermiş olduğu kıyafetler ile Diyanet işleri başkanlığından temin edilen Kuran'ı Kerimleri verdi. »Haber Merkezi
06 Ekim 2022 Perşembe 02:11
Belekçehan Belediye Başkanı Şahin Arısoy, öğrencilere hediyelerini verdi.
Belediye Başkanı Arısoy, öğrencilere Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam'ın göndermiş olduğu kıyafetler ile Diyanet işleri başkanlığından temin edilen Kuran'ı Kerimleri verdi. »Haber Merkezi