Öğrencilere hediye

Belediye Başkanı Arısoy, öğrencilere Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam'ın göndermiş olduğu kıyafetler ile Diyanet işleri başkanlığından temin edilen Kuran'ı Kerimleri verdi. »Haber Merkezi