Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 9
parçalı bulutlu
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.484,42
ALTIN
1.027,96
DOLAR
18,64
STERLİN
21,29
EURO
18,60

Öğrencilere hediye

Belekçehan Belediye Başkanı Şahin Arısoy, öğrencilere hediyelerini verdi. 

06 Ekim 2022 Perşembe 02:11
Öğrencilere hediye

Belediye Başkanı Arısoy, öğrencilere Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam'ın göndermiş olduğu kıyafetler ile Diyanet işleri başkanlığından temin edilen Kuran'ı Kerimleri verdi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Öğrencilere Hediye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
işsizliği bitiren köy
işsizliği bitiren köy
Zümre toplantısı yapıldı
Zümre toplantısı yapıldı
Okullara ziyaret
Okullara ziyaret
Gülden ziyaret
Gülden ziyaret
Kadınlara konferans
Kadınlara konferans
Yüz güldüren imza
Yüz güldüren imza
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim