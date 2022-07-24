Öğrencilere destek

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2022-YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrencilere tercih dönemi için destek amaçlı yapılan Tercih Robotu, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım tarafından duyuruldu. Bunun üzerine Yozgat Ülkü Ocakları İl Başkan İrfan Şahbaz ise sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Şahbaz sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda; “Ülkü Ocakları Üniversite #TercihRobotu öğrenciler için kullanıma açıldı.

Puan türü, başarı sırası aralığı, üniversite türü, doluluk/statü gibi filtrelemeleri ile üniversite tercihinizde uzman rehberlik edinebilirsiniz.

Detaylı Bilgi: www.ulkuocaklari.org.tr B021” ifadelerini kullandı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından hazırlanan ‘’Tercih Robotu’’ ulkuocaklari.org.tr adresinde öğrencileri bekliyor.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı geçtiğimiz aylarda yükseköğretim sınavlarına hazırlanan öğrenciler için dijital eğitim platformu BilgiOcakta üzerinden çevrim içi deneme sınavları yapmıştı. »Haber Merkezi

