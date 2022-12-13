Öğrencilerden görsel şov

Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Coşkun Özdemir ve Özel Eğitim Öğretmeni İbrahim Erdoğan tarafından özel eğitim öğrencilerine yönelik yiyecek ve içecek dersleri veriliyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, “Özel eğitim öğrencilerinin bağımsız bir birey olmaları için yemek hazırlama becerilerine sahip olması çok önemlidir. Bu ders kapsamında öğrencilere öz bakım becerisi, yemek yapma becerisi, el göz koordinasyon becerileri dahil bir çok becerilerin öğretimi gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimiz geldiği aşamada çeşitli yemekler ve yemek tabakları hazırlayacak seviyeye gelmişlerdir. Öğretmen ve öğrencilerimizi özverili çalışmalarından dolayı tebrik ederiz.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

