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Öğrencilerden görsel şov

Sorgun ilçesinde, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde faaliyet gösteren  yiyecek ve içecek hizmetleri özel eğitim sınıfı öğrencilerini hünerlerini sergiledi.

13 Aralık 2022 Salı 02:11
Öğrencilerden görsel şov

Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Coşkun Özdemir ve Özel Eğitim Öğretmeni İbrahim Erdoğan tarafından özel eğitim öğrencilerine yönelik yiyecek ve içecek dersleri veriliyor.
Çalışmalar hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, “Özel eğitim öğrencilerinin bağımsız bir birey olmaları için yemek hazırlama becerilerine sahip olması çok önemlidir. Bu ders kapsamında öğrencilere öz bakım becerisi, yemek yapma becerisi, el göz koordinasyon becerileri dahil bir çok becerilerin öğretimi gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimiz geldiği aşamada çeşitli yemekler ve yemek  tabakları hazırlayacak seviyeye gelmişlerdir. Öğretmen ve öğrencilerimizi özverili çalışmalarından dolayı tebrik ederiz.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi
 

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Öğrencilerden Görsel şov
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