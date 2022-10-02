Öğrencilerden etkinlik

Öğrenciler tarafından Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda ‘Vatandaşa Kitap Okuma Alışkanlığı Kazandırma’ etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci’ de katılım sağlayarak öğrencilere destek oldu.

Öğrenciler ile birlikte kitap okuyan Başkan Ekinci, “Türk Telekom Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencilerinin Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda düzenlemiş olduğu 'Vatandaşa Kitap Okuma Alışkanlığı Kazandırma' etkinliğine katılarak öğrenci gençlerimizle birlikte kitap okuyup sohbet ettik” dedi. »Haber Merkezi

