Öğrencilerden destek

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde ikamet eden Vanlı bir ailenin çocuğu olan Çınar Çakan, doğduğu günden bugüne ölümcül kas hastalığı olan SMA ile mücadele ediyor. 20 aylık Çınar Çakan için 17 ay önce valilik onaylı yardım kampanyası başlatılırken tedavi için gerekli 18 milyon liranın toplanmasına yönelik destek kampanyasına Yozgatlı öğrenciler de duyarsız kalmadı. Bu doğrultuda TOKİ Mevlana İmam Hatip Ortaokulu ve TOKİ Mevlana İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri öncülüğündü okullarında proje geliştirdi. Proje çerçevesinde öğrenciler teneffüs aralarında ve evlerinde ördükleri bileklikleri satarak Çınar bebeğin yardım kampanyasına destek oldular. Öğrenciler bilekliklerden elde ettikleri geliri, okul müdürleri Hasan Arun aracılığıyla yardım kampanyasına yatırılması için valilik yetkililerine teslim etti. 17 ayda yüzde 27 seviyelerine ulaşılan yardım kampanyasına Yozgatlı öğrenciler de destekleriyle umut oldu.

Okullarında SMA Tip-1 hastalığı ile mücadele eden Çınar bebek için yardım kampanyası düzenlediklerini belirten okul müdürü Hasan Arun, öğretmenleri ve öğrencilerine teşekkür ederek Çınar bebeğin biran önce sağlığına kavuşmasını istediklerini söyledi.

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