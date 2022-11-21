Öğrencilerden çocuklara moral

Her yıl Kasım ayında kutlanan “Dünya Çocuk Hakları Günü” dolayısıyla Yozgat Şehir Hastanesinde etkinlik düzenlendi. Yozgat Şehir Hastanesi davetlisi olarak hastaneye gelen öğrenciler, masal kahramanları temalı kostümleriyle hastane servisinde kalan ve polikliniklere tedavi için gelen çocuklarla sohbet edip, oyunlar oynayarak moral verdiler. Bol bol hatıra fotoğraflarının çekildiği etkinlikte çocukların neşeli halleri ailelerini de mutlu etti.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan yaptığı açıklamada, “Hastanemiz kurulduğu günden bugüne çocuklarımızın her konuda yanında olmaya devam etmiştir. Amacımız çocuklarımızı ve ailelerini en sağlıklı şekilde evlerine göndermek. Bu hedefle tüm personelimizle çalışmaya devam ediyoruz. Bugün hem serviste kalan hastalarımızı ve hem de ailelerini Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bilgilendirdik. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sayın Ayşe Şener Taplak ve öğrencilerine katkılarından dolayı teşekkür ederim. Çocuğun kalbi ekilmemiş tarlaya benzer, ne eksen tutar. İyilik ekelim, doğruluk ekelim, sevgi ekelim, vatan, millet, bayrak aşkı ekelim” dedi.

Etkinlik sonunda Başhekim Kozan, Dr. Öğr. Üyesi Taplak’a çiçek taktim ederek, öğrencilere de teşekkür etti. »İHA