Öğrenciler Ziraat Fakültesinde

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Yavuz Gürbüz, Dekan Yardımcıları Doçent Dr. Murat Güney, Doçent Dr. Hakan Keles ve fakülte öğretim elemanları ziyarete eşlik etti.

Profesör Dr. Yavuz Gürbüz, öğrencilere yaptığı konuşmasında, fakültenin tecrübeli ve her alanda uzman kadrosu, son teknoloji ile donatılmış sınıf ve laboratuvarlar, geniş uygulama alanlarına sahip olduğunu belirtti. Aynı zamanda, Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkez (TUAM) Müdürü olan Profesör Dr. Gürbüz, TUAM bünyesinde yer alan üretim ve çalışma alanlarında, öğretim elemanları ve öğrencilerinin zirai uygulamalar üzerine yaptıkları çalışmalardan da bahsetti. »Haber Merkezi