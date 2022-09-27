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Öğrenciler otogarda karşılandı

Bozok Üniversitesini tercih ederek Yozgat’ta gelen öğrenciler Türk Kızılay’ı Yozgat Şubesi tarafından Şehirlerarası Otobüs Terminalinde karşılandı. 

27 Eylül 2022 Salı 02:11
Öğrenciler otogarda karşılandı

Genç Kızılay ekibi, tarafından Yozgat Şehirlerarası Otobüs Terminalinde Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencilerini karşıladı.  Genç Kızılay ekibi, öğrencilere yaptıkları etkinlikler ve projeler hakkında bilgiler verdi. 
Genç Kızılay ekibi, otogara kurmuş oldukları “ İyi Geleceksin” adlı standı ile öğrencileri karşıladı. Gençlere Kızılay’ı tanıtıp, onlar ile çeşitli etkinliklerde buluşmak istediklerini söyleyen Genç Kızılay Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın,  “Bu faaliyetler ile onların sosyalleşmesini ve ekibimizin büyümesini istiyoruz.” dedi.  
Aydın, “Ekibimizin güler yüzü ve sıcak yaklaşımı ile öğrenci arkadaşlar bizleri kırmayıp dinliyorlar. Sonrasında Kızılay’ın önemini anlatıyoruz ve onlarda ellerinden geldiğince yardımcı olmak ve ekibimize güç katmak istiyoruz. Bizi en mutlu eden kısım ise istekli ve özverili katılımları oluyor” ifadesinde bulundu. 
»Sema Nur Koçaker
 

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Öğrenciler Otogarda Karşılandı
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