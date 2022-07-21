Öğrenciler ödüllendirildi

Yozgatlı gençler çeşitli bölgelerden gelen gençler ile bir kardeşlik iklimi oluşturup, birbirleri ile kaynaşma, farklı kültürleri tanıma fırsatı bulacak. »Haber Merkezi
21 Temmuz 2022 Perşembe 02:11
Deneyap proje şenliğinde dereceye giren öğrenciler Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından İstanbul’a uğurlandı. Medeniye, tarih ve kültür kampları kapsamında İstanbul’a uğurlanan gençler çeşitli etkinliklerinin yanında gittikleri bölgelerin kültürel ve doğa güzelliklerini görme fırsatı bulacak.
Yozgatlı gençler çeşitli bölgelerden gelen gençler ile bir kardeşlik iklimi oluşturup, birbirleri ile kaynaşma, farklı kültürleri tanıma fırsatı bulacak. »Haber Merkezi