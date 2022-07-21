Öğrenciler ödüllendirildi

Deneyap proje şenliğinde dereceye giren öğrenciler Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından İstanbul’a uğurlandı. Medeniye, tarih ve kültür kampları kapsamında İstanbul’a uğurlanan gençler çeşitli etkinliklerinin yanında gittikleri bölgelerin kültürel ve doğa güzelliklerini görme fırsatı bulacak.