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Öğrenciler ile buluştu

Akdağmadeni ilçesinde, Kaymakam Fatih Topuz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan öğrencilerin yanlarında olmaya devam ediyor. 

30 Eylül 2022 Cuma 02:11
Öğrenciler ile buluştu

Okul ziyaretlerini aralıksız sürdüren Kaymakam Fatih Topuz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan öğrenciler ile bir araya gelerek sohbet ediyor.
Ziyaretleri kapsamında Kazım Karabekir Fen Lisesi Pansiyonunu ziyaret eden Kaymakam Topuz, incelemelerde bulunarak yetkililerden pansiyon hakkında bilgi aldı. Topuz, öğrenciler ile sohbet ettikten sonra, öğrencilere yemek dağıtımında bulundu. Öğrenciler ile birlikte yemek yiyen Topuz, öğrencilere gelecekteki hayallerini sorarak istişarede bundu.
»Haber Merkezi

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Öğrenciler Ile Buluştu
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