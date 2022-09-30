Öğrenciler ile buluştu

Okul ziyaretlerini aralıksız sürdüren Kaymakam Fatih Topuz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan öğrenciler ile bir araya gelerek sohbet ediyor.

Ziyaretleri kapsamında Kazım Karabekir Fen Lisesi Pansiyonunu ziyaret eden Kaymakam Topuz, incelemelerde bulunarak yetkililerden pansiyon hakkında bilgi aldı. Topuz, öğrenciler ile sohbet ettikten sonra, öğrencilere yemek dağıtımında bulundu. Öğrenciler ile birlikte yemek yiyen Topuz, öğrencilere gelecekteki hayallerini sorarak istişarede bundu.

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