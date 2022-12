Öğrenciler ile buluştu

Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Yücel Güney, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, hayırsever iş insanı Bilal Şahin, Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Konferans öncesi selamlama konuşması yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, üniversitenin genel durumu hakkında bilgiler verdi.

Karadağ konuşmasının devamında şunları söyledi: “Üniversitelerimiz ana işlevi olan eğitim-öğretim süreçlerini başarılı ve verimli bir şekilde yerine getirerek geleceği imar edecek iş insanlarını ve bilim adamları yetiştirmeye devam ediyor. Bu sorumluluğu taşırken bir taraftan da üniversitenin ana omurgası olan bilimsel çalışmalar konusunda da Yozgat Bozok Üniversitesi "Kararlılıkla, Başarıya..." sloganıyla marka bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Üniversiteler her dönem dinamik yapısını koruyan, bilginin üretildiği, bilginin güncellendiği, bilginin teknoloji ve sanayici ile buluşturulduğu önemli kurumlardır. Yozgat Bozok Üniversitesi de yükseköğretime hitap eden bir üniversite olarak bu hedefe matuf başarıya odak bir anlayış ve idealle çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bize tevdi edilen görevi emanet olarak görüyoruz. Biz emanet olarak gördüğümüz bu görevi hakkıyla yerine getirmek ve her şeyden önce Allah’ın rızasını kazanmak adına bu ülkenin yarınlarına geleceğine dokunmak adına ne yapılması gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz.” dedi.

"İslam’ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince" konulu konferansında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, üniversiteler evrensel bilginin üretildiği yerler olduğunu söyleyerek “Bilgiyi kim üretirse üretsin üretenin kim olduğunun önemi olmadan insanlığın hayrına kullanılması noktasında önem atfeder. 24 bin üniversite öğrencisinin olması Yozgat Bozok Üniversitesi için ne büyük kazanım ve zenginlik. Dünyada bizim öğrencilerimiz kadar nüfusu olan 153 ülke var. Bu, ülke adına da çok büyük bir zenginlik.” ifadelerine yer verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak gençleri odak alarak çalışmalar yürüttüklerini dikkat çeken Prof. Dr. Erbaş: “Gençlere yönelik hizmetler üretmek gençlerin sorunlarına eğilmek ve gençlerimize rehber olmak temelli hizmetler üretiyoruz. Sizler ülkenin, milletin ve ümmetin geleceğisiniz. Bizler sizlere ne kadar iyi rehberlik yaparsak sizler de talip olduğunuz ilimlerle bu ilmi daha iyi yerlere taşıyacaksınız.” dedi.

Erbaş konuşmasının devamında: “Bizim medeniyetimiz ilim irfan ve hikmet medeniyetidir. Alak suresinin ilk ayetleri ise oku emriyle başlar. Lüzum sırasına göre ikinci inen sure ise kalem suresidir. Hikmeti şu dur ki oku emriyle başlayıp kalem suresiyle devam edilmesinde bizlere yönelik çok açık bir mesaj vardır. Alimler ancak peygamberlerin varisidir. Bu salondaki herkes ise ilimle meşgul olduğu için birer varistir. Böylesi anlamlı bir unvana sahibiz. Bu unvan dünyevi unvanlardan çok daha önemli. İlimle başlayan kutsal kitabımız insanlığın kurtuluşunu yine ilimle bizlere sunuyor. İnsanlığı karanlıktan aydınlığa çıkarmak için de ilmin ne denli önemli olduğunu işaret ediyor.” şeklinde konuştu.

Bütün ilimlerin dini ilimlerle irtibatlı olduğunu belirten Erbaş: “Fıkıh ne kadar dini ise astronomi de o kadar dinidir. Dini ya da dini olmayan ilim ayrımı yapmak yanlıştır. Bizim tasnifimizde böyle bir ayrım yok. Tefekkür dünyamızı geliştirmeye dair yüce kitapta bütün bilimlere ilişkin ilimler mevcuttur.” ifadelerini kullandı.

Sigrid Hunke’nin kaleme aldığı “Avrupa'nın Üzerine Doğan İslam Güneşi” adlı eseri salondaki dinleyicilere okunması tavsiyesinde bulunan Erbaş tıpta, fizikte kimyada İslam bilim insanlarının değer ve öneminin anlaşılması adına eserin önemine vurgu yaptı.

Ayrıca salondaki öğrencilere medeniyet tarihine ilişkin okumalar yapmaları tavsiyesinde bulunan Erbaş, “Ne kadar zengin medeniyet değerlerine sahip olduğumuzu göreceksiniz. Sizler yüzyıllarca dünyaya hükmetmiş adalet dağıtmış ve millete yardıma koşmuş ecdadımızın torunlarısınız. Dinine, inancına, mezhebine bakmadan her mazlumun yardımına koşmuş bir ecdadın torunlarıyız. Biz kervanlarını dolu götürüp boş getirirken bazıları gibi kervanların boş götürüp dolu getirerek sömürenlerden olmadık. Başkalarına zülüm ederek hümanizm felsefesi yapan sömürgecilerden olmadık. İnşallah bu özelliğimiz hiç kaybetmeyiz. Değerli gençler! Sizler her biriniz ecdadınızın adaletini tecrübesini ve ilmini her yerde yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceksiniz.” dedi.

Bugün batı toplumların ürettiği ilimin faydadan çok zarar verdiğine dikkat çeken Erbaş, “Batı toplumları ilmi insanlığın huzuru için değil onları sömürmek için kullanıyor. İslam felsefesinin hikmeti ise insanlığın huzuru ve mutluluğu üzerine inşa edilmesidir. İşte bu İslamin bir mucizesidir. İslam bir nimettir. Bu nimeti en güzel şekilde öğrenmek, öğretmek ve yaşamak hepimize nasip olsun inşallah” diyerek sözlerini tamamladı.

Konferans sonrası Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve üniversiteye katkılarından dolayı Hayırsever iş insanı Bilal Şahin’e günün anısına hediye takdiminde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş daha sonra Üniversite Bilal Şahin İlahiyat Fakültesinde incelemelerde bulundu.