öğrenciler Eğlendi



Üniversite öğrencilerinin vize sınavlarının bitmesi üzerine belediye tarafından eğlence programı yapıldı.

Her zaman öğrencilerin yanında olduklarını belirten Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ”Öğrencilerimiz için düzenlemiş olduğumuz etkinlikte öğrencilerimiz doyasıya eğlendi. Vize döneminin bitmesi ile birlikte öğrencilerimizin stres atması için Sorgun Belediyesi olarak program düzenlemek istedik. Düzenlemiş olduğumuz programımızda öğrencilerimiz gönüllerince eğlenerek sınav streslerini attılar. Bozok Üniversitesi öğrencileri ve kıymetli eğitimcileri ile Kaymakamımız Sayın Halil İbrahim Kazar'ın da katıldığı gecede bir araya geldik.” dedi. »Haber Merkezi

