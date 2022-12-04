Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.962,97
ALTIN
1.077,07
DOLAR
18,65
STERLİN
22,90
EURO
19,65

Öğrenciler eğlendi

Sorgun ilçesinde, belediye tarafından Bozok Üniversitesi Sorgun Meslek Yüksekokulunda eğitim gören öğrenciler için program düzenlendi.

04 Aralık 2022 Pazar 02:34
Öğrenciler eğlendi

 
Üniversite öğrencilerinin vize sınavlarının bitmesi üzerine belediye tarafından eğlence programı yapıldı.
Her zaman öğrencilerin yanında olduklarını belirten Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ”Öğrencilerimiz için düzenlemiş olduğumuz etkinlikte öğrencilerimiz doyasıya eğlendi. Vize döneminin bitmesi ile birlikte öğrencilerimizin stres atması için Sorgun Belediyesi olarak program düzenlemek istedik. Düzenlemiş olduğumuz programımızda öğrencilerimiz gönüllerince eğlenerek sınav streslerini attılar. Bozok Üniversitesi öğrencileri ve kıymetli eğitimcileri ile Kaymakamımız Sayın Halil İbrahim Kazar'ın da katıldığı gecede bir araya geldik.” dedi. »Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
öğrenciler Eğlendi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘HUZUR PARK’
‘HUZUR PARK’
iŞKURDAN TEŞViK ZiYARETi
iŞKURDAN TEŞViK ZiYARETi
ibadete açıldı
ibadete açıldı
“Her zaman destekçileriyiz”
“Her zaman destekçileriyiz”
“En büyük engel saygısızlıktır”
“En büyük engel saygısızlıktır”
Engeller kaldırılsın
Engeller kaldırılsın
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim