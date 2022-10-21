Öğrenciler bir arada

Öğrencilere Gençlik Merkezi hakkında bilgi veren Sapmaz, “Bugün Çekerek’te, Çekerek Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile bir araya geldik. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak gençlere yönelik gençlik faaliyetleri konusunda bilgilendirme yaptık. Okul yönetiminin yakın ilgi ve alakasına kurumum adına teşekkür ederim.” dedi.

“ATINI DENİZE SÜRECEK KADAR GÖZÜ KESKİN”

Gençlik Merkezinin gençlere sağladığı destekleri anlatan Sapmaz, “Gençlerin evrensel ve insani değerlere sahip, milli ve manevi değerlere bağlı, bilgili ve özgüven sahibi, girişimci, etkin, toplumsal aidat duygusu yüksek, toplumsal hayata aktif katılan, uluslararası alanda akranları ile rekabet edebilme kabiliyeti olan azimli ve kararlı, atını denize sürecek kadar gözü keskin, karadan gemileri yürütecek kadar çözüm üreten her türlü vesileler ile hedefe kilitlenen ama başarının da Allah’tan olduğuna inan bir gençlik için bakanlığımızın desteklerini anlattık. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü/Gençlik Merkezi olarak; Kanunların bize yüklediği görevler çerçevesince gençlik alanında hizmet veren tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özellik üniversitede ve üniversiteli gençler ile beraber yapabileceklerimizi konuştuk.” ifadelerini kullandı.

“FİKRİ VE PROJESİ OLAN GENÇLERİN”

Yaptıkları etkinliklerde gençlerin fikirlerine yer verdiklerini ifade eden Sapmaz, “Gönüllülük faaliyetlerinden, bakanlığımızı proje desteklerinden, kültür sanat yarışmalarından, gençlik merkezi faaliyet ve atölye çalışmalarından, kamplardan, gezilerden, Teknofest yarışmalarına verdiğimiz desteklerden, fikri ve projesi olan gençlerin devlet olarak yanında olduğumuzu vurguladık. Gençlerimize bakanlığımızın bastırdığı kitaplardan hediye ettik. İl müdürümüzün ve Sayın Bakanımızın selamlarını ilettik.” diye konuştu.

“GÖNÜLLERİNE YOL BULMAYA ÇALIŞTIK”

Gençlere idol olması için öneride bulunan Gençlik Hizmetleri Müdürü Sapmaz, “TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI), Fabrika Müdürü Mahmut Akşit, Prof. Dr. Aziz Sancar Mardin’in Savur ilçesinde 8 çocuğun 7’si İstanbul Tıp Fakültesi’nden birincilikle mezun olduktan sonra, ABD’ye Moleküler Biyoloji alanında da NOBEL Ödülü sahibi. Peak dünyanın en iyi puzzle oyunu geliştiricilerinden biri. Peak Kurucusu ve CEO’su Sidar Şahin ve arkadaşları 2010 yılında kurdukları firmayı 2020 yılında 1.8 milyar dolara ABD ye sattılar.” Sapmaz, “Ayrıca Çekerek Şehit Faruk Yüksel Gençlik Merkezini’ de ziyaret ederek Kodlama Kursuna ve İletişim Dil Atölyesine katılan üyelerimizde ziyaret ederek gönüllerine yol bulmaya çalıştık. Güçlü Türkiye için gençlerimize hizmet etmeye devam ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

»Rabia Şahin