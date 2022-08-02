Öğrenci sayısı 5’e düşürüldü

Konuyla ilgili Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Köy Yaşam Merkezleri ile kullanılmayan köy okulları açılıyor, ihtiyaca göre anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane, atölye olarak hizmet veriyor. Bakanlığımızca köy okullarının aktif eğitim birimleri olarak kullanılması için Köy Yaşam Merkezleri konsepti hayata geçti. Köy okullarında ana sınıfı açılması için öğrenci sayısı kriteri 10’dan, 5’e düşürüldü.

Bakanlığımız tarafından bugüne kadar farklı illerde hayata geçirilen Köy Yaşam Merkezleri, köylerde hayatın kalbi olacak.

Köy Yaşam Merkezleri, köy halkı için tarım ve hayvancılık gibi alanlarda kurslar ve yaz kampı gibi faaliyetlere imkân sağlayacak.” denildi. »Haber Merkezi