Ödüllü yarışma

“Çekerek Doğa, Spor ve Lavanta Temalı” fotoğraf yarışmasına son başvuru tarihi 5 Temmuz olarak bildirilirken, başvurular Çekerek Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne yapılacak. Yarışmada dereceye giren fotoğraflar için; birincilik ödülü bin 500 lira, ikincilik ödülü bin lira, üçüncülük ödülü ise 500 lira olarak belirtildi.

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