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Ödüllü yarışma

Çekerek Kaymakamlığı tarafından fotoğraf yarışması düzenleniyor.

29 Haziran 2022 Çarşamba 02:11
Ödüllü yarışma

“Çekerek Doğa, Spor ve Lavanta Temalı” fotoğraf yarışmasına son başvuru tarihi 5 Temmuz olarak bildirilirken, başvurular Çekerek Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne yapılacak. Yarışmada dereceye giren fotoğraflar için; birincilik ödülü bin 500 lira, ikincilik ödülü bin lira, üçüncülük ödülü ise 500 lira olarak belirtildi. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Ödüllü Yarışma
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