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Ödüllü turnuva

Sorgun ilçesinde, belediye tarafından Olta Balıkçılığı Turnuvası 23-24 Temmuz tarihlerinde Mükremin Göleti’nde düzenlenecek. 

21 Temmuz 2022 Perşembe 02:11
Ödüllü turnuva

Yapılacak turnuvada “Oltanı al gel sazan avı seni bekliyor” sloganı ile düzenlenecek en büyük balığı tutma yarışmasında birinci olan kişiye bin lira, ikinci olan kişiye 500 lira ve üçüncü olan kişiye ise 250 lira ödül verilecek. 
Katılım sağlayacak vatandaşların piknik sepetlerini ve kamp çadırlarını almayı unutmamaları vurgulanarak, çocuklar için düzenlenen etkinlikte Dede Korkut hikâyelerinin anlatılacağı, oyunlar oynanacağı ve Palyaço olacağı bildirildi. 
Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, “Düzenlemiş olduğumuz Olta Balıkçılığı Turnuvamıza Cumartesi günü 16.00'da tüm hemşehrilerimiz davetlidir” dedi.

»Muhammed Üstüntaş

Anahtar Kelimeler:
Ödüllü Turnuva
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