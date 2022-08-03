Ödüllü etkinlik

İlkinin 2019 yılında yapıldığı pandemi neden 2 yıldır yapılamayan, sanatçıların ve farklı etkinliklerin yer alacağı festivali başlıyor. Toplamda 4 gün sürecek olan festivalin tüm vatandaşları eğlenceye doyuracağını dile getiren Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Festivalimizin ilkini 2019 yılında düzenlemiştik fakat ülke olarak yaşamız olduğumuz salgın hastalık nedeniyle ara vermek zorunda kaldık. Yaklaşık 2 yıldır düzenleyemediğimiz etkinliğimizin bu sene 2’incisini düzenleyeceğiz. Düzenlemiş olduğumuz festivalimiz 4 gün sürecek. Her günün dolu dolu geçeceği festivalimiz ile tüm vatandaşlarımız eğlenceye doyacak” dedi.

‘’ÖDÜLLÜ TUR DÜZENLENECEK’

Festival kapsamında çeşitli etkinliklerin olacağının altını çizen Yalçın, “Akdağmadeni Kültür Turizm ve Salep Festivali kapsamında düzenleyeceğimiz etkinliklerimizden bir tanesi olan ‘Ödüllü Bisiklet Turu’ 4 Ağustos Perşembe günü saat: 13.00' da 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı Bisiklet yolunda düzenlenecektir. Tüm çocuklarımızı, gençlerimizi, kendini genç hisseden vatandaşlarımızı etkinliğimize bekliyoruz. Etkinlik başlangıcında katılımcıların bilgileri alınacak ve kura ile 10 adet bisiklet hediye edilecektir. Tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi