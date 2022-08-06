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Ödüllerini aldılar

Akdağmadeni Kültür Turizm ve Salep Festivali ve ilçe belediye teşkilatının kuruluşunun 160'ıncı yılının kutlanıldığı festivalde ödüllü bisiklet yarışması düzenlendi.

06 Ağustos 2022 Cumartesi 02:11
Ödüllerini aldılar

Düzenlenen yarışmada katılımcılar hem eğlendi hem de bisiklet ödülünü aldılar. Akdağmadeni Kültür Turizm ve Salep Festivalinin 2’nci gününü geride kaldı. Gündüz etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında düzenlenen ödüllü bisiklet turu etkinliğine katılım çok yoğun oldu. Belediye Başkanı Nezih Yalçın etkinlik alanına gelerek çocuklar ve vatandaşlar ile birlikte oldu. Yalçın, “Ödüllü bisiklet turu etkinliğimize vatandaşlarımız tarafından yoğun katılım oldu. Katılan ve destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Festivalimizin 2’nci gününde düzenlemiş olduğumuz ödüllü bisiklet yarışmamızda hem eğlenildi hem de ödüller taktim edildi. Ödüllü bisiklet turunda kayıt yaptıran çocuklarımıza ve ailelerimize 15 adet bisiklet hediye ettik. Çocuklarımızın sevinçleri bizlerin en büyük mutluluğudur” dedi. 
»Haber Merkezi

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Ödüllerini Aldılar
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