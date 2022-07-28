Ödüller sahiplerini buldu

Ödül töreninde üretim ve istihdamlarıyla Yozgat ekonomisine katkı sağlayan iş insanlarına ödülleri verildi.

‘HEDEFİMİZ 10 BİN ÜSTÜ’

Ödül töreninde konuşma yapan Sinan Çelik, “Bizler göreve geldiğimiz günden itibaren tek düşüncemiz Yozgat’ımız oldu. Bu göreve seçildiğimizde Yozgat diğer illere göre üretim ve istihdam noktasında geride kalmıştı. Yönetim kurulu üyelerimiz olsun meclis üyelerimiz olsun şehrimizdeki bütün diğer bürokratlarımızla başta sayın valimiz olmak üzere belediye başkanımız, kurum müdürlerimiz ve tüm üyelerimizle birlikte canla başla çalışarak bugün Yozgat’ın bin 100 çalışanı olan organize sanayi bölgesini şuanda 3 bin 500’lerin üzerine çıkarttık. Tabi bunlar bizim için bir başarımıdır değildir. Bizim için bir başlangıçtır. Biz bunu böyle gördük. İhracat noktasında Yozgat yaklaşık 17-18 milyon dolarlara ihracat yaparken, bugün gayri resmi olarak birçok firmalarımızın merkezleri İstanbul’da oldukları için şuanda 200 milyon dolar üzerine tabi çıkarttık. Tabi bu yeterli bir rakam mı? Elbette değil. İnşallah kısmet olursa önümüzde ki yıllarda mevcut organizede ki genişleme bölgemizin içerisinde ki markalarımızın yeni inşaatları ile birlikte hedefimiz Yozgat’ta üretim alanında istihdam edilen sayının 10 binin üzerine çıkartmak. Bizler bu hedefe koşarken elbette değerli bürokratlarımızın, büyüklerimiz siyasetçilerimiz hem iktidar hem muhalefet tarafından olan bütün siyasetçilerimiz ile birlikte desteklerini her zaman yanımızda hissettik. Bizim için şuan ki geldiğimiz nokta da Yozgat’ın üretimi, Yozgat’ın üreten bir şehir olması için canla başla bundan sonra ki süreçte de bizler çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yaklaşık 3 yıl içerisinde Yozgat özel sektörde tarihinde almış olduğu en yüksek yatırımı 2 milyar liranın üzerinde özel sektörden yatırım aldı. Bunlar tabi bizim için bir başlangıç. İnşallah devamı gelecek” dedi.

EKONOMİYİ DEĞERLENDİRDİ

Çeşitli ziyaret ve programlar için Yozgat'a gelen Hisarcıklıoğlu, Yozgat Ticaret Borsasının yeni hizmet binasının açılış töreninin ardından Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde konuşan Hisarcıklıoğlu, kentin ekonomisiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Hisarcıklıoğlu, Yozgat’ın toprağının bereketli, ülkeyi doyuran tarım merkezlerinden biri olduğunu anlatarak, "Mercimekte, pancarda, buğdayda ilk sıralarda. Sanayide önemli bir atılım gerçekleştirmiş durumda. 20 sene önce sadece bir OSB varken şimdi bu sayı 4'e çıkıyor ve neredeyse tamamı dolu hale geliyor. Güvenlik güçlerimizi koruyan, hayati öneme sahip savunma ekipmanları, eskiden ithal edilirdi, şimdi burada üretiliyor. Dünyanın 50’den fazla ülkesine de Yozgat'tan gönderiliyor." ifadesini kullandı.

YERLİ OTOMOBİL TOGG MARTTA YOLLARDA GÖRÜLECEK

Katılımcılara yerli otomobil TOGG hakkında bilgi veren Hisarcıklıoğlu, "Türk insanının büyük bir hayali vardı. 110 yıllık, 120 yıllık işte kendi otomobilini yapmak. 60 sene önce yarı yolda kaldık. O sebepten bu sebepten ama Allah nasip ederse inşallah bu sene 29 Ekim'de Türkiye'nin, bütün özlük hakları bizim olan TOGG'un fabrikasının açılışını gerçekleştireceğiz. Yüzde 100 elektrikli bütün hakları Türkiye'nin olan otomobilini dünya piyasasına da sunmuş olacağız inşallah. Martta da hep beraber binmeye başlayacağız. Yozgat'ın yollarında da TOGG'u göreceksiniz." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, birlik ve beraberlik vurgusunda bulunarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir ve beraber olunca Allah, rahmeti bereketi veriyor, haberiniz olsun. Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır. Benim sizden ricam, ne olur birbirinizi ötekileştirmeyin. Bu memleket birbirini ötekileştirmekten çok çekti. Dünya görüşü ne olursa olsun, siyasi görüşü ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun, etnik kökeni ne olursa olsun, dini ne olursa olsun birbirinizi ötekileştirmeyin. Allah hepimizi farklı yaratmış, beyin vermiş, beyin olan adam düşünür. Düşünen insan da farklı düşünür, ne olur, kardeşim farklı düşünüyor diye ötekileştirmeyin."

Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse'yi ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, Ticaret ve Sanayi Odasında, oda ve borsa başkanlarıyla bir araya geldi. » AA/Muhammed Üstüntaş

