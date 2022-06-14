Ödüller sahiplerini buldu

Ödül töreninde 2021 yılı için Akademik Teşvik, Genç Bilim İnsanı, İdari Başarı, Kalite, Öğrenci Başarı, Üstün Hizmet, Bilim Ödülü ve Yozgat Tarih, Kültür ve Sanatına kattıkları değer noktasında ödül almaya hak kazanan isimlere ödülleri takdim edildi. Üniversite Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törene, Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Profesör Dr. Güngör Yılmaz, Profesör Dr. Yücel Güney, Genel Sekreter Profesör Dr. Uğur Kölemen ve çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.

Ödül töreninde konuşan Rektör Karadağ, YOBÜ Festival ve Mezuniyet coşkusunun devam ettiğini, anlamlı bir tören için bir araya geldiklerini ifade ederek şunları söyledi: “ Akademya bilginin sürekli güncellendiği ve üretildiği kurumlar olarak ifade ediliyor. Yozgat Bozok Üniversitesi bu temelde akademyaya hitap eden bir kurum olarak eğitim-öğretim süreçlerini en iyi şekilde yürütmeye çalışırken, diğer taraftan da akademyada daha güçlü olmanın formüllerini aramaya ve bulmaya çalışıyor. Yükseköğretimde 200’ün üzerinde üniversitenin varlığından söz edecek olursak öğrencilerin tercihlerinde niçin Yozgat Bozok Üniversitesi olmalı, neden tercih sebebi olmalıyız? Bu soru ve sorular bizim hep güncelde tutmamız gereken sorulardır. Başarıyı elde etmek, başarılı olmak, başarının hayalini kurmak kişinin hedeflediği bir şeydir. Eğer sizler, akademik camiaya hitap eden akademisyenler olarak akademyanın gereklerini yerine getirmeyi kendinize şiar edinmişseniz pozisyonunuz her ne olursa olsun bir başarı grafiği elde edilecektir” dedi.

‘İKİNCİSİNİ

GERÇEKLEŞTİRİYORUZ’

Başarının elde edilmesi, başarının ortaya çıkması sadece ve sadece konuşmakla olmadığını ifade eden Karadağ, “Başarının elde edilmesi, hayaliniz ve hedeflerinizde ‘ben akademyada şurada olmalıyım’, ‘ben idari personel olarak kurumuma şu değeri katmalıyım’la mümkün oluyor. Dolayısıyla Yozgat Bozok Üniversitesi, akademyada, idari anlamda başarı elde arkadaşlarımızı farklı bir yere koymak istiyor. Geçen sene ilkini gerçekleştirdiğimiz YOBÜ Ödüllerinin bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz. Bugün akademik anlamda kendi alanlarında başarı elde etmiş arkadaşlarımızın taltif edilmesi, bir taraftan şehrimize üniversitemize değer katan iş insanlarımızın taltif edilmesi, bir taraftan yaptıklarıyla sadece Türkiye’nin değil dünyanın gündemine oturan bilim insanlarını ve sporcularımızın taltif edilmesinin gerekli olan bir şey olduğunu düşünüyoruz. Bu açıdan da Yozgat Bozok Üniversitesi hem iç paydaşları açısından hem dış paydaşları açısından başarıya odak, başarıya hedef olan bilim insanlarını, iş insanlarını ve sporcuları ödüllendirmek gibi bir hedefe yönelik tasarruflarını ortaya koyarken şunu şiar edindi: Bilen ile bilmeyeni çalışanla çalışmayanı aynı kefeye koymayalım. Bu tezahürde karınca kararınca bir teşekkürde olsa kurumuna değer katan, topluma değer katan insanlar görünsün ön plana çıkarılsın ve ödüllendirilsin istiyoruz” şeklinde konuştu.

‘GELENEKSEL HALE GETİRMEK İSTİYORUZ’

Üniversitenin kurulduğu günden bu tarafa değer katmış iş insanları, bilim insanları ve siyaset içerisinde bulunan insanların olduğu gibi kurulduğu yıldan bu tarafa ve hala üniversite içerisinde akademik anlamda eğitim öğretim süreçleri noktasında akademyaya değer katan hocaların da olduğunu değinen Karadağ, “Ahde vefa dediğimiz şey, bu zamana kadar üniversitemize bir çivi çakmış biri varsa onu görmek ve ona değer katmaktır.

Biz bu ödülleri geleneksel hale getirmek istiyoruz. Bu noktada çalışanı bir adım olsa öne çıkarmak istedik. Maddi anlamda bir değer içermese de manevi anlamda bir anlam ve değerinin olması temelinde olaya bakıyoruz. O açıdan da ödül alan başta çok değerli hocam Türkiye’ye mal olmuş değerli misafirimiz Profesör Dr. Aykut Özdarendeli hocam başta olmak üzere bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum, kutluyorum. İddiamız ‘akademyada daha başarılı ve güçlü olacağım’ inancıyla hedefe inanarak ve kararlı bir şekilde ilerleyerek nice başarı hikayeleri kaleme almaktır. İnşallah önümüzdeki yıllarda Yozgat Bozok Üniversitesi hem ulusal hem uluslararası arenada kendisini daha görünür kılacak çalışmalarla anılmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından ödül sahipleri Rektör Karadağ’ın elinden ödüllerini aldı.

Haber Merkezi

