Ödüller sahiplerini buldu

Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından imzalanan protokol çerçevesinde 'Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahibim Projesi' kapsamında Namık Kemal Ortaokul Öğrencileri arasında yapılan Siyer-i Nebi bilgi yarışmasının sonuçları açıklandı. Düzenlenen yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri okul idarecileri tarafından taktim edildi. Akdağmadeni'nin iş adamlarından Muhammed Gümüş’ün sponsorluğunda Siyer-i Nebi bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere gram altın hediye edildi. Yarışma sonunda, yarışmanın düzenlenmesinde öncülük yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Ümit Koçyiğit ve Akdağmadeni Din Hizmetleri Uzmanı Gökhan Gökçe’ye öğrenciler teşekkür etti.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Ümit Koçyiğit, “ Öğrenciler Salih Suruç'un kaleme almış olduğu Dünya Siyer kitaplarında birinciliği olan 'Kainatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı' adlı eserden sorumlu tutuldu. 320 Öğrencimizden 66 öğrenci 1’inci aşamayı geçerek çeyrek finale katılma hakkı elde ettiler. 66 öğrenci içinden ise 10 kişi test usulü sorular sorularak finale kaldılar. Büyük final 10 kişi arasında konferans salonunda yapıldı. Dereceye girenler belirlendi. Velilerinde katılımın sağlandığı yarışmada büyük heyecan yaşandı" dedi.

Din Hizmetleri Uzmanı Gökhan Gökçe ise, “Oldukça verimli ve eğitici bir yarışma oldu. Sponsorumuza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

