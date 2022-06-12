Ödül töreni gerçekleştirildi

Ödül takdim töreni İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Dr. Mustafa Böyükata, Şube Müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen törende dereceye giren ilçe birincisi Karalık Ortaokulu Öğrencisi Melisa Nur Yaşar’a çeyrek altın, ilçe ikincisi Eda Nur Demir’e gram altın, ilçe üçüncüsü Alanur Tuncer’e tablet, dereceye giren diğer öğrenciler ise eğitim seti taktim edildi.

Kitap Okuma Yarışmasında dereceye giren öğrencileri tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, “Öğrencilerimizin kitaplar ile kurmuş oldukları bu güzel dostluğun çok kıymetli, öğrencilerimiz asla kitap okumaktan vazgeçmemelidir” dedi.

Haber Merkezi