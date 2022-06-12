Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13
açık
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
2.543,10
ALTIN
1.029,96
DOLAR
17,11
STERLİN
21,17
EURO
18,02

Ödül töreni gerçekleştirildi

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde eğitim veren ortaokullar arasında düzenlenen ‘Kitap Okuma Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri taktim edildi.

12 Haziran 2022 Pazar 00:10
Ödül töreni gerçekleştirildi

Ödül takdim töreni İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Dr. Mustafa Böyükata, Şube Müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen törende dereceye giren ilçe birincisi Karalık Ortaokulu Öğrencisi Melisa Nur Yaşar’a çeyrek altın, ilçe ikincisi Eda Nur Demir’e gram altın, ilçe üçüncüsü Alanur Tuncer’e tablet, dereceye giren diğer öğrenciler ise eğitim seti taktim edildi. 
Kitap Okuma Yarışmasında dereceye giren öğrencileri tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, “Öğrencilerimizin kitaplar ile kurmuş oldukları bu güzel dostluğun çok kıymetli, öğrencilerimiz asla kitap okumaktan vazgeçmemelidir” dedi.
Haber Merkezi

Son Güncelleme: 11.06.2022 15:13
Anahtar Kelimeler:
PazarHaziran12HaberIlerigazetesiYozgatAlanur TuncerEda Nur DemirMelisa Nur Yaşarİlyas Arslan Sinema Ve Tiyatro SalonuDr. Mustafa BöyükataBozok üniversitesiMusa ÖcalMilli EğitimÖdül TöreniKitap Okuma YarışmasıEğitimSorgunÖdül Töreni Gerçekleştirildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazılar başlıyor
Kazılar başlıyor
Projeye belediyeden ödül
Projeye belediyeden ödül
Başarılı doktora teşekkür
Başarılı doktora teşekkür
Nakliye çetesine darbe
Nakliye çetesine darbe
Cemaatle sohbet
Cemaatle sohbet
Acil durumda tek numara
Acil durumda tek numara
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim