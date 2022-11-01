ödül almaya hak kazandı

AYDA Awards 2022 ulusal kazananı, daha sonra diğer ülkelerin ödüllü katılımcıları ile de yarışarak, ‘International Grand Winner’ unvanını kazanma ve Harvard University Graduate School of Design’da eğitim alma şansını elde ediyor.

Ayrıca her yıl jüri tarafından Mimarlık ve İç Mimarlık kategorisinde seçilen birer okula ve akademisyene özel ödül olarak 3D Printer takdim edilmektedir. Jüri, AYDA Awards 2022 İçmimarlık Kategorisi Özel Ödülü'nün bu yıl proje danışmanı adına Üniversite Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'ne verilmesine karar verdi.

Tüm ödül kazananların katılacağı ödül töreni 05.11.2022 tarihinde İstanbul’da yapılacak ve proje sahipleri sıralamalarını tören sırasında öğrenecekler.

AYDA Awards kapsamında düzenlenen yarışmaya katıldıkları proje neticesinde ödül almaya hak kazanan akademisyeni ve öğrenciyi tebrik eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, eğitim-öğretim, araştırma geliştirme faaliyetleri, kurumsallaşma ve akademik performans noktasında üniversite olarak çok önemli mesafeler kat ettiklerinin altını çizerek “Gerek öğrenci, gerekse akademisyenlerimiz tarafından faaliyet yürüttükleri çalışma alanlarında, öne çıkan kuruluşlarca değerlendirmeye tabi tutulan projeleri önemsiyorum. Yaptıkları çalışma ile üniversitemize değer katan akademisyenimiz ve öğrencimizi tebrik ediyor, başarılarının devam etmesini temenni ediyorum” dedi. »Haber Merkezi

