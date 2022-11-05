ödül 43 milyon

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji yarışmaları için başvurular başladı.

13 milyon liranın üzerinde ödül, 30 milyon liranın üzerinde malzeme desteğinin verileceği TEKNOFEST 2023 teknoloji yarışmaları için son başvuru tarihi 20 Kasım 2022.

Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları bu yıl 41 ana yarışma 102 alt kategoride düzenleniyor.

TEKNOFEST hakkında açıklamada bulunan Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci, “Karadeniz’e 600 binden fazla yarışmacı başvurdu. Millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için TEKNOFEST Karadeniz kapsamında 40 ana yarışma-99 farklı kategoride düzenlendi. Yarışmalara 81 il, 107 ülkeden 150 binin üzerinde takım, 600 binin üzerinde katılımcı başvuruda bulundu. Bu yıl yine ilkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce gencimiz hayallerini gerçekleştirmek için birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen teknoloji yarışmalarına başvuruda bulunabilecek. İlkokul seviyesi için 8, ortaokul 9, lise 29, lisans ve üzeri için 37, mezun-girişim ve özel sektör katılımcıları için 24 yarışma kategorisinin yer aldığı TEKNOFEST 2023’te Roket, Model Uydu, Ulaşımda Yapay Zeka, Biyoteknoloji İnovasyon, Sanayide Dijital Teknolojiler, Uçan Araba Tasarım, Eğitim Teknolojileri, Robotaksi Binek Otonom, Tarım Teknolojileri ve Robotik Yarışmaları gibi gençlerin ilgiyle takip ettiği 41 farklı teknoloji yarışması düzenlenecek. 2022 teknoloji yarışmalarından farklı olarak Psikolojide Teknolojik Uygulamalar alanında yapılacak yarışma ise ilk defa başvuruya açılacak.” dedi.

TEKNOFEST COŞKUSU YAŞANACAK

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2023’te İstanbul’da Atatürk Havalimanında düzenlenecek. Doğu ve batının buluşma noktası İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilecek teknoloji yarışmalarında yarışmacılar kurulacak tematik çadırlarda proje sunumlarını gerçekleştirecekler. Yarışmaların final etapları ise Ankara, İzmir, Aksaray ve Kocaeli de gerçekleştirilecek. Festival coşkusunu Türkiye’nin dört bir yanına taşıyan, ayakları yere basmayan tek festival TEKNOFEST’te yarışmalara katılmak için başvurular www.teknofest.org web sitesi üzerinden yapılacak.

KATILMANIN AVANTAJLARI BİTMİYOR

TEKNOFEST paydaşlarını ve yarışmacılarını buluşturmayı hedefleyen TEKNOFEST Kariyer Platformu, ekim ayında faaliyete geçmesi planlanıyor. Platform, çalışma hayatında da gençlere öncülük ederek onların profesyonel kariyer hayatlarına dahil olmayı; sağlayacağı iş, staj ve akademik imkanlar ile gençlerin kariyer gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor. TEKNOFEST, yarışmacılara festival sonrasında da desteğini devam ettiriyor. T3 Girişim Merkezi yürütücülüğünde 2022’de ilk kez düzenlenen TEKNOFEST Girişim Programı ile TEKNOFEST’te finalist olmuş ve ölçeklenebilir iş fikirlerine sahip projelere toplamda 3 milyon hibe desteği sağladı. TEKNOFEST Karadeniz’de ilk mezunlarını veren programda; ön kuluçka programını başarıyla tamamlayan 20 girişim 100 bin lira hibe almaya hak kazanırken, 5 girişim ise hızlandırma programından mezun olarak 200 bin lira hibe aldı. »Haber Merkezi

