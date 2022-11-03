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Öçsoy’da yer aldı

Genç Aziz Sancar seçilerek TÜSEB Aziz Sancar Bilim Teşvik Ödülüne Layık görülenler arasında Yozgatlı Doçent Dr. İsmail Öçsoy’da yer aldı.

03 Kasım 2022 Perşembe 02:11
Öçsoy’da yer aldı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sağlık Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nda 2022 Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri ile TÜSEB Özel Ödülü sahiplerini buldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile İstanbul’da düzenlenen tören kapsamında TÜSEB Teşvik Ödülüne ise Nano Biyoteknoloji ve Biyosensör çalışması ile ödüle layık görülen Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Dr. İsmail Öçsoy’a ödülü Cumhurbaşkanı tarafından tevdi edildi. 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı İstanbul’da gerçekleştirildi.
Doç. Dr. İsmail Öçsoy, nanobiyo-sensörlerin üzerine yaptığı araştırmalar ile Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 2015 ve 2021 yılında yayınladığı antibiyotik dirençli mikroorganizmalarla mücadele için küresel eylem planına katkılar sunmuş başarılı bir araştırmacıdır. 
Ayrıca Doç. Dr. İsmail Öçsoy ülkemizin millileştirme politikası kapsamında ithal tanı testlerini üretmiş, patent başvurularını tamamlamış ve saygın dergilerde yayınlar yapmış bir akademisyendir. 
»Haber Merkezi
 

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Öçsoyda Yer Aldı
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