Nüfusmatikler iş başında

Bakanlık mühendislerince tamamen yerli ve milli yazılım ile geliştirilen, 10 Ocak'ta 50 ildeki nüfus müdürlüklerinde hizmet vermeye başlayan ve daha sonra ülke geneline yaygınlaştırılıp 81 ilde 105 noktada hizmet vermeye başlayan nüfusmatikler hakkında bilgi veren İl Nüfus Müdürü Şen, Yozgat merkez ve Sorgun ilçesinde Nüfus Müdürlüklerine gelen vatandaşların nüfusmatiklerden işlem yapabileceğini kaydetti.

Nüfusmatikle yapılabilecek işlemlere değinen Şen, ayrıca vatandaşların yaşadığı zorlukları anlattı. Teknolojik destek olarak kullanılan nüfusmatikler hakkında bilgi veren İl Nüfus Müdürü Mehmet Şen, en çok vatandaşların alışması konusunda destek sağlandığını söyledi. Vatandaşlara nüfusmatikle işlem yapamadıkları zaman yardım ettiklerini belirten Şen, “Vatandaş kendisi bir bankamatikten parasını nasıl çekiyor ise aynı şekilde işlem yapılıyor. Vatandaş geliyor nüfusmatiğin karşısına geçiyor kimliğini içine koyuyor ve işlemini yapıyor. Mesela randevu alabilir, adresini değiştirebilir, e-imza yükleyebilir fakat bunu yapacağı zaman para yatırması gerekiyor. Kimlik için de aynısı geçerli.” dedi.

"KİMLİK MÜRACAATLARI YAPABİLİYOR”

Birçok işlemin yapılabildiği nüfusmatiklerde on beş yaş altı kişilerin yapabileceği işleme değinen Şen, “15 yaş altı kişilerin kimlik müracaatları yapabiliyor. Çünkü 15 yaş altından parmak izi alınmıyor ve fotoğraf da mecburi değil. Ama fotoğraf eklemek isteyenler bize müracaat etmeleri gerekiyor. Fotoğrafını alıp biz tarıyoruz.” diye konuştu.

Nüfusmatikle sürücü belgesinin de değiştirilebildiğine değinen nüfus müdürü Şen, “Vatandaşlar sürücü belgesini değiştirebiliyor ya da yeni sürücü belgesini de oradan alabiliyorlar. Sağlık raporunu almak şartı ile oradan da müracaat yapabiliyor. Kimliğe sürücü belgesini de yükleyebiliyor.” ifadelerine yer verdi.

“BİN 474 KİŞİ”

Nüfusmatiklerin kullanıma hazır hale gelmesi ile ilgili bilgi veren Şen, “Nüfusmatik 10 ay kadar önce geldi fakat yaklaşık 2 aydır işleme geçmiş durumda. Yozgat geneli nüfusmatikle işlem yapan kişi sayısı bin 474. Bin 442 kişi Yozgat, 32 kişi Sorgundan işlem yapmış durumda.” açıklamasında bulundu.

»Rabia Şahin