Nüfus iki kat artıyor

Başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaşayan Belekcehanlılar, yaz tatillerinde memleket hasretini gideriyor. Fransa'da Belekcehanlı 4 binden fazla gurbetçi bulunuyor. Genellikle Lyon ve Montpellier şehirleri çevresinde yaşayan Belekcehanlılardan 2 bini aşkını, Beziers ilçesinde ikamet ediyor. Belekcehan Belediyesi, hemşehrilerinin en fazla yaşadığı Beziers Belediyesi ile 2006'da kardeş belediye oldu. Gurbette yaşayan Belekcehanlıların çoğu, yaz tatillerini memleketlerinde geçiriyor. Tatile gelen gurbetçiler, beldedeki akraba ve dostlarıyla özlem giderirken, yaptıkları alışverişlerle de belde ve ilçe esnafına ekonomik katkı sağlıyor.

Belekcehan Belediye Başkanı Şahin Arısoy, gurbetçilerin temmuz ayı başı itibarıyla beldeye gelmeye başladığını, ağustos sonuna kadar burada kaldıklarını söyledi. Bu yıl yurt dışından yaklaşık 400 ailenin beldeye geldiğini tahmin ettiklerini dile getiren Arısoy, "Gurbetçilerin gelmesiyle yeni nesil birbiriyle kaynaşıyor, tanışıyor." dedi.

Gurbetçilerin genelde tatilini beldelerinde geçirdiğini anlatan Arısoy, "Hemşehrilerimiz tükettikleri ürünleri kasabamızdan ya da ilçemizden temin ediyor. Yurt dışına giderken buradaki ürünleri götürüyorlar. Böylece ekonomik katkıları oluyor." diye konuştu.

"BİR AİLEMİZİN 62 FERDİ FRANSA'DA YAŞIYOR"

Arısoy, belde nüfusunun resmi kayıtlarda 2 bin 184 olduğunu, yaz aylarında bu rakamın 2 katına çıktığını, şu an 4 bine yakın vatandaşın beldede yaşadığını söyledi.

Babası Yılmaz Arısoy'un da 1972 yılında Fransa'ya ilk gidenlerden biri olduğunu dile getiren Arısoy, "Kasabamızdan ilk gidenler, buradaki akrabalarına yardımcı olarak onların da gurbete gitmelerine vesile oldu. Yeni gelen hemşehrilerini ve akrabalarını misafir ederek, orada yerleşmelerine yardımcı oldular. Şu an bir ailemizin aynı soyadı taşıyan 62 ferdi Fransa'da yaşıyor." ifadelerini kullandı.

"BURASI AKLIMIZDAN ÇIKMIYOR"

Fransa'dan Belekcehan'a gelen gurbetçi Ramazan Kocaay da her yıl yaz tatilini beldelerinde geçirdiklerini anlattı.

Gurbetçilerden Mevlüt Eker de 40 yıldır Fransa'da yaşadığını, her sene tatilini memleketinde geçirdiğini belirterek, "Orada çalışıyor, burada tatil yapıyoruz. Akrabaları ziyaret ediyoruz, hasret gideriyoruz, oraya gittiğimizde burası aklımızdan çıkmıyor. Vatanımız burası, anne, baba, bütün büyüklerimizin mezarı burada. Senede bir gelip ziyaret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya'dan gelen Celalettin Kandemir de çocuklarının memleketle bağını koparmamak için her yıl izne geldiğini anlatarak, "Bizim kültürümüzün kodları burada, çocuklarımızın bağları burada. Sılayırahim dediğimiz, kültürümüzün, medeniyetimizin güzelliklerini çocuklarımızla devam ettirmek için cennet vatanımıza geliyoruz. Yeni yetişen nesillerimiz bu güzelliklerden mahrum büyümesin istiyoruz. Bu güzellikleri yarınlara taşımak istiyoruz." dedi.

Belde esnafından Mustafa Öncül ise "Allah hepsinden razı olsun, gurbetçilerin gelişiyle alışveriş canlanıyor. Varlıklarından memnunuz." diye konuştu. »AA