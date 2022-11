Notlar değerlendirildi

Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan başkanlığında öneriler ve görüşler komite ile değerlendirildi. Yozgat Şehir Hastane’ sinde hastaların bildirdiği görüş ve önerileri içeren notlar her ay değerlendirilmeye devam ediyor.

“VATANDAŞLARIMIZIN GÖRÜŞLERİNİ ÖNEMSİYOR”

Yozgat Şehir Hastanesine gelen hastalar ve hasta yakınları görüşlerini dilek ve öneri kutusuna bırakmış oldukları notlar ile her ay Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan öncülüğünde toplanan komite ile değerlendirildiği söylendi. Hastaların görüşlerinin değerlendirildiğini belirten Yozgat Şehir Hastanesi Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, “Hastalarımızın Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan öncülüğünde toplanan komite ile değerlendirildiği bildirildi. Hastaneler insan hayatına dokunan, değiştiren en önemli kurumlardan birisidir. Her geçen gün değişen ve gelişen dünyamızda samimi ve paylaşımcı fikirlere ihtiyaç artmaktadır. Bu noktada vatandaşlarımızın görüşlerini önemsiyor vereceğimiz her hizmette katkılarını ve desteklerini bekliyoruz.” dedi. »Haber Merkezi