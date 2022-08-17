Nostalji yaşatıyor

Boğazlıyan Belediyesi bünyesinde hizmet veren Millet Kıraathanesi sorumlusu Hicran Çelikadam, teknolojinin gelişmesiyle günlük hayatta fazla kullanılmayan eski eşyaları Millet Kıraathanesi'nin bir odasında sergiliyor.

Millet Kıraathanesi'ne gelen öğrencilere ve vatandaşlara nostalji yaşatmak istediğini belirten Çelikadam, "Kendi topladığım tarım aletleri başta olmak üzere halı, kilim, dikiş makinası, eski televizyon, radyo, sepet, bakır kapları müze haline getirdiğimiz odada sergiliyoruz." dedi.

Çelikadam, müzenin ilgi çektiğini, eşya sayısını artırmak istediğini anlatarak, "Vatandaşlarımız, kullanmadığı unutulmaya yüz tutan eşyalarını müzemize getirirse burada sergileriz." diye konuştu. »AA

