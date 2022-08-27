Nostalji müzesi

ilçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş ve Şube Müdürü Ahmet Karakaş, Necati Balta tarafından yapılan nostalji müzesini ziyaret etti. Tarihin imzalarını taşıyan çok güzel bir müze olduğunu dile getiren Yoldaş, “Geleceği aydınlık görmek, hakkıyla yaşamak geçmişe atılacak köprülerle mümkündür. Dedelerimizin, ninelerimizin yaşadıkları dönemde hayat mücadelelerini, sanatsal özelliklerini yansıtan birbirinden farklı ve değerli aletlerin bulunduğu müzemizi büyük bir özveriyle ayakta tutan, öğrencilerimizin de ziyaret etmeleri durumunda memnuniyetlerini dile getiren sanat ruhlu Necati Balta'ya bu güzel çalışma ve hizmetleri için teşekkür ederiz” dedi. »Haber Merkezi