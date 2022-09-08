Nice yıllara

CHP'nin her zaman halktan ve haktan yana olduğunu belirten Başkan Yaşar, "CHP kula kulluk etmeyenlerin, adaletten şaşmayanların partisidir." dedi.

CHP'nin kuruluş amacını hatırlatan Yaşar, "Demokrasiye geçişin ilk adımı, Cumhuriyetin, Atatürk ilke ve inkılaplarının yılmaz savunucusu olan Cumhuriyet Halk Partimizin, halkın partisinin 99. yaşı kutlu olsun. Cumhuriyet Halk Partisi, 99 yıl önce bugün çağdaş Türkiye’nin temellerini atmış, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde cumhuriyeti kurarak, Türkiye demokrasisini inşa etmiştir. CHP, eşit haklara sahip, onurlu insanların yaşadığı bir Türkiye’nin garantisidir. Cumhuriyetin koruyucusu ve teminattır. İşte biz böyle bir partinin mensubuyuz ve gurur duyuyoruz. Günden güne büyüyoruz. Halkla iç içe yürüyoruz. Boyun eğmiyoruz, doğruyu söylüyoruz. Her zaman adaletten, halktan, demokrasiden, Atatürk'ün inkılaplarından yola çıkıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve Bülent Ecevit başta olmak üzere bu büyük mirasın gelecek nesillere aktarılmasında emeği geçen ve ebediyete intikal etmiş genel başkanlarımızı şükranla anıyorum. Daha nice yıllar diliyorum." şeklinde konuştu.

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