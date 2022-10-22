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Nezaket ziyareti

19-21 Ekim tarihleri arasında ilki gerçekleştirilen ve Bozok Üniversitesinin paydaşı olduğu Bozok Film Festivali’nin Onur Konuğu İranlı ünlü yönetmen Majid Majidi, Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ’a nezaket ziyaretinde bulundu. 

22 Ekim 2022 Cumartesi 02:11
Nezaket ziyareti

İran'ın Oscar'a aday ilk yönetmeni Majid Majidi’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, bu yıl ilki gerçekleşen ve Yozgat’ın tanıtımına büyük katkılar sağlayan Yozgat Film Festivali’ne vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür etti.
Rektör Karadağ, İranlı ünlü yönetmen Majid Majidi’ye günün anısına hediye takdiminde bulundu. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
NEZAKET ZiYARETi
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