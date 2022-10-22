Nezaket ziyareti

İran'ın Oscar'a aday ilk yönetmeni Majid Majidi’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, bu yıl ilki gerçekleşen ve Yozgat’ın tanıtımına büyük katkılar sağlayan Yozgat Film Festivali’ne vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür etti.

Rektör Karadağ, İranlı ünlü yönetmen Majid Majidi’ye günün anısına hediye takdiminde bulundu. »Haber Merkezi